Умственные нагрузки повышают риск развития диабета

Исследование касается женщин. Фото: Pixabay
Исследование касается женщин. Фото: Pixabay

Французские ученые из университета Париж-Сакле провели исследование, в ходе которого установили, что именно влияет на риск заболеть диабетом.

У женщин, чья работа связана с усиленной интеллектуальной деятельностью, повышаются шансы заболеть диабетом второго типа, сообщает «Мир новостей».

К получению такого вывода ученые пришли, проанализировав исследования периода с 1992 по 2014 год. В экспериментах принимали участие более 70 тысяч женщин. Специалисты обнаружили закономерность: у женщин, которые определяли свою работу как интеллектуально тяжелую, риск болезни был повышен.

Среди 70 тысяч участниц за год заболевание было диагностировано более чем у 4 тысяч.

Ученые предполагают, что риск заболеть диабетом второго типа связан с постоянным стрессом на работе.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что всего одна бутылка вина увеличивает риск онкологии.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
диабет исследование наука
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