В России увеличились социальные пенсии на 2%

Соцпенсию получает более 3 млн человек в России. Фото: Pixabay

Соцпенсию получает более 3 млн человек в России. Фото: Pixabay

С 1 апреля 2019 года социальные пенсии в России увеличились на 2%. Теперь средний размер соцпенсии составляет 9 266 рублей в месяц.

Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам после повышения составляет 13 674 рублей, инвалидам детства I группы – 13 812 рублей.

В соответствии с действующим законодательством социальная пенсия предоставляется гражданам, которые достигли пенсионного возраста, но не наработали стаж, необходимый для получения страховой пенсии.

Кроме того, социальная пенсия положена детям-инвалидам, инвалидам, дети без одного или обоих кормильцев, совершеннолетние, обучающиеся в очной форме, и дети, чьи родители неизвестны.

По данным Министерства труда, социальную пенсию получает порядка 3,2 миллионов человек в России.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржцев просят не верить в быстрый и легкий заработок.