Петербуржцев просят не верить в быстрый и легкий заработок

Специалисты уверяют, что большинство финансовых пирамид существуют в интернете. Мошенники порой очень убедительны.

Известно, что в 2018 году в Ленинградской области было обнаружено только четыре организации с признаками финансовой пирамиды. В одном случае даже возбудили уголовное дело. Несмотря на то, что масштаб проблемы может показаться не очень большим, стоит быть осторожнее. Эксперты предупреждают, что сейчас опасность поджидает в интернете. Преступники могут вовлекать граждан через агрессивную рекламу, обещая золотые горы.

Есть несколько признаков финансовых пирамид, распознав которые стоит отказаться от участия в афере. Обычно мошенники обещают хорошие деньги, при это просят заплатить за участие в проекте. Также они убеждают человека привлекать к участию других людей и говорят, что за это будет вознаграждение, передает 47news.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что пирамида «РуБин» стала преступным сообществом. Ее организатор до сих пор в розыске.