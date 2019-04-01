Американцев ужаснула любовь россиян к гематогену

Американский журналист Марк Хей изучил популярный «кровавый батончик» и был шокирован.

Марк Хей опубликовал в интернет-издании «Vice» расследование под названием «Как Россия полюбила сладкие батончики, сделанные из крови».

Журналист рассказывает, что во времена СССР детям вместо шоколадок давали гематоген и практически никто из детей не догадывался из чего он сделан.

Марк Хей спросил мнения у двух ученых, которые родились на территории современной России – Марию Пироговскую и Анастасию Лихтикову. Женины подтвердили предположения Хэя, сообщив, что в детстве родители часто угощали их гематогеном и считали его полезным.

У журналиста такая информация вызвала ужас. Однако специалист Томас ДеЛугери подтвердил пользу гематогена для здоровья. По словам гематолога, одна порция гематогена содержит дневную детскую норму железа – 10 мг. К тому же, железо таким образом лучше усваивается.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Санкт-Петербург назван самым везучим регионом России.