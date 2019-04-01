Подросток без причины начал стрелять аризонской школе

Что стало причиной стрельбы - пока остается загадкой. Фото: Pixabay
Что стало причиной стрельбы - пока остается загадкой. Фото: Pixabay

Молодой человек принес в учебное заведение пистолет и успел причинить вред только одному человеку.

Инцидент произошел сегодня, первого апреля, в городе Прескот. Парень пришел в школу с оружием, не вызвав никаких подозрений у охраны. В какой-то момент он достал его и выстрелил в одного из школьников. После этого молодого человека удалось остановить, на место происшествия прибыли скорая помощь и сотрудники правоохранительных органов. Стрелок задержан, а его жертва сейчас находится под присмотров врачей. В каком состоянии находится пострадавший – не уточняется, передает РИА Новости.

Полицейские считают, что все это похоже на продуманный план. Им предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента, прежде чем рассуждать о причинах. Пока что непонятно, почему выбор пал именно на этого мальчика.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что бомбу, взорвавшуюся в колледже, керченский стрелок собрал по схемам из Интернета.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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