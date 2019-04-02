РЖД начала продажу билетов на поезда за 120 дней до отправления

Купить билет можно за 120 дней до поездки. Фото: РЖД
Купить билет можно за 120 дней до поездки. Фото: РЖД

Компания «Российские железные дороги» ввела предпродажу билетов за 120 дней до отправления на ряд поездов. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Нововведения будут доступны по направлениям Санкт- Петербург – Москва на поезда «Красная стрела», «Невский экспресс» и «Сапсан». Билеты можно купит на летний период – до 31 августа.

Также услуга действует для поездов «Океан» между Хабаровском – Владивостоком и «Премиум» между Москвой и Адлером.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что ОАО «Российские железные дороги» обсуждают с немецкой компанией «Siemens» закупку 11-ти новых скоростных поездов «Сапсан».

Планируется запустить новые высокоскоростные поезда из Германии по уже действующему маршруту Санкт-Петербург – Москва.

На данный момент перевозку пассажиров между Санкт-Петербургом и Москвой осуществляет 16 поездов.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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