Алкоголь влияет на размер мозга у детей и подростков

Ученые выявили опасное влияние спиртных напитков на людей, наблюдая за обезьянами.

Эксперты давно предполагали, что алкоголь воздействует не только на работу мозга, но и на его размер. Обычно все исследование, связанные с зависимостью у подростков, проводились через опрос. На этот раз ученые решили провести эксперимент, доказывающий их теорию.

Для этого они предложили отобрали обезьян, чей возраст совпадал с подростковым. В одни поилки им наливали обычную воду, а в другие – раствор спирта. Обезьяны, которые спустя время пристрастились к алкоголю, были отправлены на повторное просвечивание мозга. Замеры показали, что он стал меньше, чем до того, как животные начали выпивать.

При этом ученые отмечают, что отказ от алкоголя положительное сказался на работе мозга — скорость со временем приходила в норму.

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