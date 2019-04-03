Военный оркестр будет неделю играть на Дворцовой площади

Дворцовая площадь. Фото: Рixabay
Дворцовая площадь. Фото: Рixabay

Сводный военный оркестр Петербургского гарнизона провел первую репетицию на Дворцовой площади в рамках подготовки к 74-летию Дня Победы.

В течение недели участники 16 военных оркестров гарнизона будут исполнять около 40 музыкальных композиции ежедневно. Руководить процессом будет начальник военно-оркестровой службы ЗВО полковника Сергей Вовк. Об этом сообщает пресс-служба Западно-восточного округа.

Во ходе репетиций военные оттачивать строевые приёмы и перестроения и отрабатывать строевую слаженность.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в 80 лет умер Станислав Горковенко — дирижер Губернаторского оркестра Петербурга. Беглов признал, что смерть композитора стала невосполнимой потерей для Петербурга и для Губернаторского симфонического оркестра, поскольку именно под руководством дирижера он играл лучше всего.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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