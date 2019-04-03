В Санкт-Петербурге стартует неделя Германии

Гости из Германии обсудят с петербуржцами сотрудничество в экономике, образовании и туризме. Фото: pixabay.com

Гости из Германии обсудят с петербуржцами сотрудничество в экономике, образовании и туризме. Фото: pixabay.com

С 3 по 10 апреля в Северной столице пройдет свыше 60 мероприятий.

В Санкт-Петербурге стартует неделя Германии с 3 по 10 апреля: программа включает в себя более 60 мероприятий, сообщили в Смольном. Такой проект в Петебурге запускают уже в 16-ый раз.

В день открытия в Петербурге выступит Балет Дортмунда. Концерты джаза, классической музыки и переложений рок-классики в течение недели пройдут в Анненкирхе, на Новой сцене Александринского театра и в киностудии “Лендок”.

В Пулковской обсерватории устроят прием по случаю дня рождения Александра фон Гумбольдта. В 2019 году исполняется 250 лет со дня его рождения, а 190 лет назад он запустил научную экспедицию по России.

На мероприятиях, посвященных экономике, представители Северного Рейна-Вестфалии обсудят с экономистами Санкт-Петербурга грядущую цифровизацию и перспективы для IT-предприятий. Из немецкого региона в Санкт-Петербург приедет министр экономики Андреас Пинкварт.

Особый акцент на этой недели сделают на сотрудничестве в сфере образования: представители Германии и Санкт-Петербурга обсудят как обеспечить молодым ученым возможность свободно перемещаться между Россией и Германией, а также как привлечь больше специалистов из Германии в ВУЗы России — и наоборот.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что всю неделю на Дворцовой площади Санкт-Петербурга будет играть военный оркестр.