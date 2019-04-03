“Севкабель порт” установит на набережной огромный поплавок

С 5 по 7 апреля объект можно будет увидеть на выставке "Мир архитектуры и дизайна". Фото: https://vk.com/sevcableport

С 5 по 7 апреля объект можно будет увидеть на выставке "Мир архитектуры и дизайна". Фото: https://vk.com/sevcableport

Авторами лучшего архитектурного арт-объекта стали Иван и Елизавета Хухка.

“Севкабель порт” на Васильевском острове Санкт-Петербурга подвел итоги конкурса мобильных архитектурных проектов — победил арт-объект “Поплавок. Ожидание клева”, сообщили в официальной группе пространства в соцсети. Поплавок отправят на фестиваль“Мир архитектуры и дизайна”, где его выставят с 5 по 7 апреля, а затем он займет свое место на набережной порта.

Авторами стали архитекторы Иван и Елизавета Хухка из Санкт-Петербурга.

Севкабель порт расположен в гавани Васильевского острова Санкт-Петербурга по адресу Кожевенная линия 40. Выставка “Мир архтектуры и дизайна” пройдет именно там — она призвана отразить современные тенденции искусства авторов из Северной столицы.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Санкт-Петербурге пройдет неделя Германии.