ЗакСобрание поддержало зоны для шашлыков в парках и скверах

Сейчас за жарку шашлыков можно получить штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

Сейчас за жарку шашлыков можно получить штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

Если проект примут, в Санкт-Петербурге появятся отведенные для шашлыков места с урнами и мангалами.

В ЗакСобрании поддержали идею назначить специальные зоны для жарки шашлыков, сообщил депутат Денис Четырбок 3 апреля, который наряду с Сергеем Соловьевым и Марией Щербаковой является автором проекта.

Сейчас за шашлыки в скверах и парках можно получить штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Если инициативу депутатов примут законодательно, то город сделает зоны для отдыха, где поставят урны, мангалы и что-то для тушения огня на случай пожара.

По мнению депутата, площадки стоить обустроить в парках типа Сосновки, Александрино и других — но, скорее всего, не стоит выбирать для них место в дворах домов. При этом о шашлыках в Парке Победы или Летнем саду речи, разумеется, идти не должно.

Пора шашлыков в Санкт-Петербурге начнется уже скоро — скорее всего, в апреле. Уже сегодня в Санкт-Петербурге ждут +11 градусов тепла.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что глава Тувы рассказал о шашлыке Путина.