Открылась регистрация на Тотальный диктант — 2019

Мероприятие пройдет 13 апреля в Санкт-Петербурге и по всему миру.

В Санкт-Петербурге и по всему миру открылась регистрация на Тотальный диктант сегодня в среду 3 апреля. Принять участие в акции можно, посетив сайт totaldict.ru. Само мероприятие пройдет 13 апреля в 2 часа дня.

В Культурной столице России диктант проводят в восьмой раз — и как сообщают организаторы, диктант в 2018 году выполнили свыше 10 тысяч человек. Петербург занял второе место по числу участников в мире. Первое место не называют — но это, судя по всему, не Москва. По всему миру действуют 3100 площадок — разумеется, не только в России.

Сейчас в Санкт-Петербурге зарегистрировалось уже 2724 человека, а число площадок для написания достигло 117 — в 2018 году их было чуть меньше 90.

Автором тестового текста станет литературовед Павел Басинский. Диктант состоит из четырех фрагментов — ученый опирался на пьесу “Моцарт и Сальери” Пушкина, “Мертвые души” Гоголя и на непосредственно авторов, с текстами которых он работал всю жизнь — Горького и Толстого.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге начинается неделя Германии.