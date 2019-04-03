В Троице-Измайловском соборе состоялась панихида по погибшим в теракте в петербургском метро

Председатель комитета по соцполитике Александр Ржаненков также встретился с пострадавшими и родственниками погибших во время теракта. Фото: https://ru.wikipedia.org

Председатель комитета по соцполитике Александр Ржаненков также встретился с пострадавшими и родственниками погибших во время теракта. Фото: https://ru.wikipedia.org

Также сегодня состоялась церемония возложения цветов возле станции метрополитена “Технологический институт”. Теракт в петербургской подземке произошел 3 апреля 2017 года.

В среду, 3 апреля, прошли панихида и церемония возложения цветов в память о погибших при взрыве в петербургском метрополитене. Об этом сообщает Комитет по социальной политике Петербурга.

Теракт произошел в городе в 2017 году. Бомбу привел в действие террорист-смертник. Погибли 16 человек, 112 признали потерпевшими.

Председатель комитета по соцполитике Александр Ржаненков также встретился с пострадавшими и родственниками погибших во время теракта. Он сказал, что все два года с момента происшествия город был с семьями пострадавших и погибших, он оказывал поддержку. Комитет продолжит оказывать содействие. На встрече, в частности, поступили просьбы об оказании дополнительной медицинской помощи и приобретении лекарств и средств технической реабилитации.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Макаров заверил, что взрыв в академии Можайского не был терактом.