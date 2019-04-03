Петербурженка, пострадавшая при теракте, отсудила у подземки компенсацию

Суд признал метро виновным и обязал выплатить пострадавшей компенсацию. Фото: Pixabay
Суд признал метро виновным и обязал выплатить пострадавшей компенсацию. Фото: Pixabay

Она потребовала 500 тысяч рублей за причинённый ей моральный ущерб. Женщина уверена, что винить во всем одних террористов нельзя.

Об этом стало известно сегодня, третьего апреля. Петербурженка во время взрыва бомбы находилась в соседнем вагоне и очень испугалась, а также получила легкую контузицию. Она отправилась в суд, чтобы добиться от подземки полумиллиона за стресс, пережитый в тот день. Женщина уверена – если бы сотрудники метро были внимательнее, человек с взрывным устройством не прошел бы.

Судья согласился с обвинениями петербурженки, посчитав, что ГУП «Петербургский метрополитен» ответственен за случившееся. Теперь, скорее всего, подземке придется выплатить еще пару миллионов другим потерпевшим.

Дело в том, что незадолго до теракта начальник метро Владимир Гарюгин подписал документ, согласно которому сотрудники поземки должны были наблюдать за подозрительными пассажирами и проверять их, передает издание «Фонтанка».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов возложил букет роз к мемориалу в память о погибших при теракте.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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Петербурженка, пострадавшая при теракте, отсудила у подземки компенсацию
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