На Ладожском мосту на трассе “Кола” с 5 апреля ограничат движение

На майские праздники, сообщают в дорожном предприятии, ограничения будут сняты. Фото: ФКУ Упрдор
На майские праздники, сообщают в дорожном предприятии, ограничения будут сняты. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Движение автомобильного транспорта на Ладожском мосту будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении.

Ограничения связаны с масштабными ремонтными работами на участке с 40 по 162 км федеральной трассы, которые начали еще в январе 2019 года. Об этом сегодня сообщает Федеральное казенное учреждение “Управление федеральных автомобильных дорог “Северо-Запад” имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства”.

В ведомстве сообщают, что за время всех ремонтные работ планируют выполнить демонтаж пришедших в ненормативное состояние деформационных швов, смонтировать новые, выполнить устройство гидроизоляции и асфальтобетонного покрытия разводного пролетного строения.

Для следующего этапа работ с 5 апреля будет ограничено движение по мосту. Движение автомобильного транспорта на Ладожском мосту будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении. На майские праздники, сообщают в дорожном предприятии, ограничения будут сняты.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургские дороги починят за 4 млрд рублей.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
ладожский мост ограничение движения трасса Р-21
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