В Левашово открылся новый завод по производству уборочной техники

Новый завод будет производить спецтехнику Фото: www.willemachines.com
Новый завод будет производить спецтехнику Фото: www.willemachines.com

В Левашово на территории парка «Орион» открылся завод финской компании Vilakone Oy. Его миссия — производство коммунальной техники марки Wille.

Сегодня, 4 марта, на торжественную церемонию открытия завода приехал врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Почётными гостями мероприятия также стали: председатель концерна Group Антти Аарнио-Вихури и Генеральный консул Финляндии Анне Ламмила.

Отмечается, что компания Vilakone Oy организует поставку многофункционального уборочного транспорта в Россию. Уборка тротуаров и дворовых территорий — вот их основное предназначение.

Как отметил врио губернатора, для обеспечения надлежащей уборки города в зимний сезон, такой спецтехники необходимо раза в 3 больше, чем имеется сейчас. Раньше малогабаритные машины для уборки улиц и дворов приходилось закупать за границей. Новый завод призван этот процесс упростить, а также сделать менее затратным.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что дополнительную технику на 3 млрд закупят в Петербурге для уборки улиц.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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