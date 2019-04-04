В Петербурге госпитализирован несостоявшийся грабитель

Мужчина пытался украсть мобильный телефон. Фото: Pixabay.com
Мужчина пытался украсть мобильный телефон. Фото: Pixabay.com

В Центральном районе Петербурга сотрудниками Росгвардии был задержан гражданин, учинивший драку с неудачливым грабителем.

Наряд национальной гвардии получил данные о том, что между двумя петербуржцами на Лиговском проспекте, 31 происходит драка. Сотрудники оперативно прибыли на место происшествия и задержали гражданина, избивавшего лежащего мужчину, сообщили в пресс-службе УВО.

В ходе допроса выяснилось, что драчливый 43-летний гражданин просто защищал свои интересы, когда 32-летний грабитель предпринял попытку похитить у него смартфон. Петербуржец был отправлен в полицию, а потерпевшего госпитализировали в Мариинскую больницу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что грабителя, “вскрывшего” Mitsubishi Outlander на глазах у владельца, задержали.

Полиция предполагает, что задержанный злоумышленник является членом преступной группировки, которая осуществляет разбойные грабежи в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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