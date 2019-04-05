Ученые выяснили, что чувствует человеку за секунды до смерти

Специалисты проверили исследование, в котором приняли участие люди, находящиеся на смертном одре.

Эксперты решили ответить на один из самых волнительных вопросов – что же испытывает человек перед уходом из жизни? Они опросили тех, кто знал об этом не понаслышке и, кажется, все не так ужасно, как могло бы быть. Специалисты уверяют, что практически все люди перед смертью не чувствовали сильной боли. Некоторым, напротив, даже становилось чуть легче, чем до этого – во время мучительной болезни.

Умирающие рассказывали, что сильно устали, а также жаловались на стресс. Только 7,4% признались, что их донимают болевые ощущения, и примерно столько же людей не чувствовали голода.

Перед смертью участники исследование не могли нормально спать и дышать.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые создали искусственный интеллект, способный предсказать раннюю смерть. Свой вердикт он выносит, анализируя особенности человека.