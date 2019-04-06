Участников конкурса “Персонаж” по сказкам Бажова наградят

В конкурсе приняли участие свыше 400 человек. Фото: https://academtalant.ru
В конкурсе приняли участие свыше 400 человек. Фото: https://academtalant.ru

Церемония пройдет в Академии талантов Каменноостровского дворца в 15:00

В Академии талантов Каменноостровского дворца сегодня наградят победителей конкурса “Персонаж” 6 апреля в субботу. Участники представили работы по мотивам сказок и произведений писателя Павла Петровича Бажова — в этом году со дня его рождения прошло 140 лет.

Конкурс проводят в пятый раз — работы отправили свыше 400 участников. Единственное ограничение по возрасту — “от 5 лет”: участвовали как дети, так и взрослые. Всего судьи выбрали 75 призеров в четырех категориях: “Графика”, “Живопись”, “Декоративное прикладное творчество” и смешанные техники. Участники использовали в качестве материалов для своих работ как масло, гуашь и акварель, так и карандаш и уголь. На конкурс отправили и керамические изделия, флористику, самодельные игрушки и вышивку.

Награждение пройдет в 15:00 на наб. Малой Невки, 1А.

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Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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Участников конкурса “Персонаж” по сказкам Бажова наградят