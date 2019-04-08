После освобождения Дацик планирует провести первый бой

Националист и боец смешанного стиля Вячеслав Дацик проведет первый поединок после выхода из тюрьмы 15 апреля.

Скандально известный Вячеслав Дацик, на счету которого пять побед и семь поражений в ММА, планирует выйти на ринг с Артемом Тарасовым, который на 70 килограмм его легче. Об этом сообщает ТАСС.

За бой оба бойца получат деньги, мероприятие планируют провести в закрытом режиме. Стоит отметить, что нас чету Тарасова пять побед и ни одного поражения.

Дацик ранее был осужден по делу о нападении на публичный дом в марте 2018 года. Он был приговорен к 3,5 года колонии строгого режима. Тогда Дацик провел публичную “казнь” и провел обнаженных женщин по улице.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что борец с проституцией националист Дацик вышел на свободу.