Застройщиков, отказывающих принять документы граждан, будут штрафовать

Соответствующие поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях подготовила Федеральная антимонопольная служба России.

Теперь ответственные должностные лица органов власти в случае нарушения порядка осуществления процедур в сфере строительства могут получить штраф от до 5 тысяч рублей, а в случае совершения повторного подобного нарушения — штраф до 50 тысяч рублей или дисквалификация до 2 лет. Об этом сегодня сообщает Единый реестр застройщиков.

Согласно опубликованному документу, ФАС разработала поправки в связи со вступившими в силу изменениями в Закон о защите конкуренции (135-ФЗ). Эти изменения расширяют основания для обжалования действий органов власти в сфере строительства.

По словам заместителя руководителя ФАС России Рачика Петросяна, документ находится на рассмотрении Правительства. К примеру, если гражданину необоснованно откажут в разрешении на строительство, то будет следовать штраф.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургский застройщик рассказал об увеличении прибыли в 2018 году.