Уполномоченный по правам ребенка обратилась в полицию из-за обиженной на концерте Леонтьева девочки

Ранее отец ребенка обратился за защитой прав дочки к Уполномоченному и в Прокуратуру.

Инцидент произошел на концерте артиста Валерия Леонтьева, который проходил в БКЗ “Октябрьский”. Тогда запись облетела вызвала большое резонанс в Интернет. Охранник певца оттолкнул 12-летнего ребенка, когда девочка пыталась вручить Леонтьеву цветы. Отце девочки теперь намерен довести дело до суда. Сообщается на сайте Уполномоченного по правам ребёнка в Петербурге Светланы Агапитовой.

Сама девочка пришла на концерт вместе с бабушкой, с родителями она должна была встретиться после концерта. Про инцидент, произошедший на концерте, школьница ничего не рассказала. Родители узнали обо всем позже, из Интернета.

Представители Валерия Леонтьева в свою очередь сообщили, что охранники действовали в целях безопасности, девочку могли затоптать. Хотя по видео видно, что весь зал сидел. Охранник грубо оттолкнул девочку.

Уполномоченный обратилась в ГУ МВД, отметив, что спустя столько времени разбираться в ситуации правоохранительным органам будет непросто. Единственным доказательством инцидента служит небольшое видео, снятое одним из зрителей в зале.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пресс-секретарь Леонтьева считает, что охранник действовал разумно. Отец девочки не согласен.

Видео: https://www.youtube.com