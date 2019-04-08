Суд обеспечил мужчине 1,5 часа общения с сыном в неделю

Женщина не разрешала жителю Купчино видеться с трехлетним ребенком.

Судебные приставы Санкт-Петербурга изучили иск жителя Купчино к своей бывшей жене — она не разрешала ему видеться с ребенком, сообщили Gazeta.SPb в УФССП 8 апреля.

По данным УФССП Петербурга, трехлетний мальчик живет с 33-летней матерью, а она не давала отцу ребенка, своему бывшему мужу, видеться с сыном. Мужчина в конце концов подал на нее иск и суд его удовлетворил: теперь петербуржец сможет встречаться с отпрыском каждую субботу с 11:00 до 12:30, сообщили в УФССП Санкт-Петербурга.

Матери пригрозили штрафом и ограничением выезда за рубеж. Приставы уже дважды проверяли встречи — женщина не создает для них препятствий. Полтора часа — не слишком-то много, но, наверное, лучше, чем совсем ничего.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что приставы погасили конфликт между ветеринарами в соцсети.