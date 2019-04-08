Число вакансий для водителей за год выросло на 91%

Средняя зарплата в апреле составила 45 тысяч рублей. Фото: pixabay.com
Средняя зарплата в апреле составила 45 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурга на одну вакансию претендуют в среднем 8-9 человек.

На одну вакансию в Санкт-Петербурге в апреле претендуют по 8-9 человек, сообщили Gazeta.SPb эксперты HeadHunter 8 апреля – рыночная норма составляет 5-6 человек на место. Тяжелее всего попасть на государственную службу (до 15 человек на место), сложно найти работу студентам и людям без опыта, топ-менеджерам, в сферах добычи сырья, искусства и медиа, юристам.

Компании Петербурга активно ищут специалистов по продажам, производству, программистов. Число вакансий для водителей выросло на 91% по сравнению с прошлым годом. При этом и уровень конкуренции высок — до 12 человек на место, сообщили эксперты.

Средняя зарплата в апреле составляет 45 тысяч рублей — примерно такой сумме соответствуют и ожидания жителей Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в России появится новая медицинская специализация.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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