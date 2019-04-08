«Союзмультфильм» в этом году выпустит 500 минут анимации

"Союзмультфильм" существует с 1936 года. Фото: ru.wikipedia.org

"Союзмультфильм" существует с 1936 года. Фото: ru.wikipedia.org

Более восьми часов анимационной работы. Это будут сериалы, авторские фильмы и полнометражные киноработы.

В 2019 году «Союзмультфильм» выпустит более 500 минут анимации, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя правления студии Юлианну Слащеву.

Ранее такой большой объем работы могли выполнит только все студии России вместе взятые. Технопарк «Дом российской анимации» является катализатором процесса. Данный технопарк был создан на базе студии.

Ещё в 2017 году президент России Владимир Путин указал создать анимационный технопарк. Уже летом 2018 года было решено присвоить киностудии статус технопарка.

Сегодня, 8 апреля, в России празднуется День Анимации. 107 лет назад, в 1912 году вышел первый мультфильм о любви двух жуков.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что предприниматели Петербурга рассказали о применении «хайповых» технологий.