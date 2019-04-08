Бессонница передается по наследству

Исследование о качестве и продолжительности сна проводила международная команда ученых Эксетерского университета. Они изучили зависимость ночного отдыха от генетического кода.

Учеными были проанализированы данные более 85 тысяч участников британского биобанка.

В ходе экспериментов было установлено, что генетические области, от которых зависит качество сна, также отвечают за синтез организмом серотонина — нейромедиатора, дающего ощущение спокойствия и счастья. Ранее ученые уже доказали, что от уровеня серотонина в организме зависит продолжительность, глубина и непрерывность сна.

Ещё одно открытие, сделанное группой ученых, состоит в том, что «нетипичная версия белка PDE11A во второй хромосоме влияет на продолжительность и на качество сна». Эта открытие согласуется с итогами предыдущих исследований, в которых было доказано, что путем манипуляций с данным геном возможно лечить психоневрологические расстройства.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что математики доказали, что «Беовульф» написан одним автором.