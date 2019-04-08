Математики доказали, что «Беовульф» написан одним автором

С помощью исследования американских филологов и математиков разрешился многолетний спор о происхождении легендарной англосаксонской поэмы «Беовульф».

В итоге ученые пришли к выводу, что произведение было написано одним человеком, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Nature Human Behaviour.

Применение в изучении литературных произведений математических методов дало множество интересных и неожиданных открытий. Например, математики из Бразилии доказали, что персонажи «Илиады» и «Одиссеи» были основаны на реальных людях.

В случае с «Беовульфом» ученые анализировали мелкие различные особенности. Например, смысловые паузы, редкие сочетания слов и N-граммы (последовательности из 2-3 букв внутри слов». Все эти показатели очень редко повторяются в творчестве разных людей.

Однако по результату анализа автором легендарной поэмы оказался один человек.

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