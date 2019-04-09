Ученые выяснили, что позволяет легко поднять настроение

Специалисты считают, что для борьбы с хандрой достаточно желать окружающим счастья.

Специалисты предположили, что этот способ действенен и оказались правы. Чтобы доказать эффективность метода, они пригласили 500 добровольцев, которых поделили на четыре группы. Люди из первой должны были идти по улице и мысленно желать прохожим всего самого наилучшего, люди из второй шли и искали в толпе расстроенных людей. Третья и четвертая группы бродили по улицам, зацикливаясь на проблемах, а также думая о своем превосходстве. Спустя 12 минут их спросили, что они чувствуют и стало ли им лучше?

Настроение улучшилось только у тех, кто заставлял себя мыслить позитивно. Другие же испытывали либо сочувствие, либо раздражение.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что учёные выяснили – количество потребляемого сахара не способствует поднятию настроения, поэтому заедать горе сладенький – не самая лучшая идея.