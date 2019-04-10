Ученые рассказали, чем опасен рыбий жир

Иногда избыток витаминов может привести к трагическому исходу.

Специалисты рассказали, что в Канаде 54-летний мужчина чуть не умер, потому что слишком часто принимал рыбий жир. Он, желая помочь своему организму, сделал только хуже. О последствиях стало известно не сразу – мужчина однажды отправился отдыхать на море, где ежедневно принимал солнечные ванны. В какой-то момент его стали мучать боли в почках. Когда он обратился к специалистам, выяснилось, что в его организме переизбыток витамина D. Из-за этого его органы перестал функционировать как положено.

Ученые уточняют, что переборщить с витаминами сложно, но можно. Они обеспокоены тем, что его продают в любой аптеке – незнающий человек может купить его и употреблять без назначения врачей.

Поэтому они советуют обсудить прием тех или иных препаратов с врачом, а не заниматься самолечением.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что учёные заверили, что сахар не способствует поднятию настроения, да и вообще не особо влияет на него.