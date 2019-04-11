В Красном Селе почтили память узников фашистских лагерей

Международный день освобождения узников фашистских лагерей отмечают сегодня, 11 апреля, в Петербурге. В Северной столице проходит ряд памятных мероприятий.

Представители городской власти и общественных организаций, депутаты ЗакСа, ветераны и школьники приняли участие в траурном митинге и церемонии возложения цветов у мемориала в Красном Селе. Здесь в годы Великой Отечественной войны фашистские солдаты удерживали в плену советских граждан, распределяя их лагерям смерти.

На сегодняшний день в Петербурге проживает около 8 тысяч бывших несовершеннолетних узников концлагерей, созданных фашистами в период Второй мировой войны.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Беглов возложил букет роз к мемориалу в память о погибших при теракте. Действующий губернатор принес букет роз в память о погибших 3 апреля 2017 года. Также цветы возложил и спикер петербургского Законодательного Собрания Вячеслав Макаров.