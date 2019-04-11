Госавтоинспекция искала нелегальных мигрантов в Пулково во время Арктического форума

До этого он поднимался в горы, прыгал с парашютом, участвовал в танцевальных соревнованиях. Фото: ГИБДД УМВД России по Московскому району Петербурга

До этого он поднимался в горы, прыгал с парашютом, участвовал в танцевальных соревнованиях. Фото: ГИБДД УМВД России по Московскому району Петербурга

Также сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по Московскому району Петербурга вблизи аэропорта провели профилактический рейд “Безопасное стекло”.

В усиленном режиме работали сотрудники Госавтоинспекции Московского района в связи с Арктическим форумом, который проходил в Петербурга с 9 по 10 апреля. Об этом сообщает служба пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Московскому району Петербурга.

Так, сотрудниками ведомства были проведены мероприятия, направленные на безопасность движения и выявление нарушений, связанных с управлением транспортным средством со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям.

Помимо этого, сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие “Нелегальный мигрант”. Сотрудники искали граждан, нарушающих миграционное законодательство. Мероприятия проводились также с целью предотвращения преступлений террористического и экстремистского характера со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Пулково ночью в охранной будке заживо сгорел сотрудник.