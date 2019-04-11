В историческом особняке Челищева возле ЗакСа выросли грибы и гостят бездомные

Градозащитники бьют тревогу, ведь памятник культурного наследия находится на балансе города, но за его внутренним и внешним убранством никто не следит.

Из последних утрат — это металлический фонарь, который так же представлял собой культурную ценность. Его кто-то вынес и, как предполагают градозащитники, просто сдал в металлолом. Про утраты в особняке и его плохое состояние сообщила градозащитник, член президиума СПбО ВООПиК Анна Капитонова “Piter.TV”.

В 2008 году Особняк Челищева расселили, и с тех пор он находится под охраной государства. Помимо того, что объект находится на балансе города, он также входит в список памятников регионального значения.

Активисты уже год пытаются привлечь внимание к особняку, но воз и ныне там. С 2008 года помещение стоит без отопления, с лепнины, сообщают градозащитники, свисают сосульки, а весь пол покрыт льдом. Также активисты говорят, что на территории объекта растут настоящие грибы — не просто плесень, вешенки.

Сейчас особняк выставили на торги. Его включили в программу “Рубль за квадратный метр”.

Попытки сохранить ценности дома все-таки совершались, но, по мнению градозащитников, они незначительные. Ведь войти в здание все еще можно через окно. Активисты опасаются, что после фонаря особняк может потерять еще и исторический камин, который хранит дух 19 века, но может быть вынесен в любой день.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на торги выставили восемь земельных участников Петербурга. Инвесторы получат территорию на 49 лет.