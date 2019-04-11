В Ивангороде спасатели вытащили кошку из-под земли

Животное находилось в заброшенной трубе четыре дня.

Об этом стало известно сегодня, 11 апреля. Хозяева кошки обратились за помощью к отряду спасателей «Кошкиспас» еще шестого апреля. Они рассказали, что она убежала в трубу и с тех пор не может выбраться – это стало понятно по громкому мяуканью. Владельцы не смогли своими силами вызволить любимицу, подсобить им в этом никто не решился. Спасатели выехали на место как только смогли, седьмого апреля, но поездка не увенчалась успехом. Тогда волонтеры решили, что животное утонуло и сообщили хозяевам грустную новость.

Спустя пару дней в «Кошкиспас» позвонила женщина, которая рассказала о кошке, которая все время зовет на помощь. Спасатели поняли, что речь идет об одном и том же животном, так как координаты совпадали. В итоге кошку доставили из трубы 10 апреля – она пробыли под землей четыре дня и осталась жива, говорится в посте службы спасения животных.

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