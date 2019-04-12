Погода в Петербурге 12 апреля: утренняя гололедица сменится солнцем

В ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” сообщают, что температура воздуха поднимется до +5 градусов.

Последний рабочий день в Петербурге станет чуть более теплым, чем все предыдущие дни на этой неделе. Так, по прогнозам синоптиков, петербуржцев утром все еще ждут заморозки, в связи с этим на дорогах возможна гололедица. Но уже днем в городе может появится солнце. Правда оно будет не таким частым, ведь в городе в этот день будет переменная облачность.

Ветер северо-западный, северный слабый. А вот температура воздуха, сообщают в ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, поднимется до плюс 5 градусов.

Атмосферное давление будет повышаться. В связи с неблагоприятными погодными условиями спасатели города просят петербуржцев утром соблюдать скоростной режим, а любителям летней резины пока воздержат от желания сесть за руль.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что 12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики — памятную дату, посвященную первому полету человека в космос. Что ждет жителей Петербурга в День космонавтики — можно узнать здесь.