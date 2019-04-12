В четверг в Петербурге заминировали около 30 зданий. На улицу вывели 22 тысячи горожан

В осмотре всех объектов участвовали 344 сотрудника полиции. Фото: Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"/vk.com

В осмотре всех объектов участвовали 344 сотрудника полиции. Фото: Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"/vk.com

Сообщения о заминировании начали поступать 11 апреля с самого утра. Лжеминеры затронули социальные объекты, общеобразовательные учрежден и торговые комплексы.

Из-за сообщений о заминировании пришлось проводить эвакуацию не только в Петербурге, но и Ленинградской области. Минеры сообщали о бомбах в общеобразовательных учреждениях, детских садах, больницах и торгово-развлекательных комплексах.

Как стало известно Gazeta.SPb, в общей сложности сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах поступили примерно в 30 объектов.

Вчера из больницы и родильного дома во Всеволожске начали выводить пациентов и рожениц. Их вывозили с территории на автобусе. По фотографиям видно, что некоторые даже не успели надеть куртки, всем выдали одеяло.

Помимо этого, в четверг эвакуировали сотрудников и учеников школ №394, 291, 601, а также школы №3 в Мурино и образовательного учреждения в Кудрово.

В осмотре всех этих объектов участвовали 344 сотрудника полиции. Ничего опасного они не нашли.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что во Всеволожске эвакуировали роддом, больницу и ЦРБ.