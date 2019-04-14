СМИ рассказали о самых богатых семьях в «Игре престолов»

Первое место занял дом Таргариенов, так как они владеют драконами.

В преддверии начала восьмого сезона сериала эксперты рассказали о том, кто из семей отличается уровнем дохода. Дом Таргариенов признали самым богатым, так как у его представительницы есть ценный актив в виде драконов. Сложно предположить, сколько они стоят, но драконы дают власть и силу, которую не купишь ни за какие деньги. К Дейнерис помимо прочего есть недвижимость, которая приносит ей доход и Драконий остров, на котором можно добывать стекло.

Второе место отдали семье Ланнистеров. Под их контролем осуществляется торговля, а также у них есть возможность брать взаймы у банка. Тройку лидеров замыкает дом Арренов – в их владениях один из самых надежных замков. Четвертое место эксперты отдали дому Старков, которые могут добывать ресурсы на своих землях, передает Bloomberg.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что актер рассказал, чем закончится «Игра престолов».