Ученые рассказали, как лучше спать беременным

Женщина рискует малышом, когда спит на спине. Фото: Pixabay
Женщина рискует малышом, когда спит на спине. Фото: Pixabay

Они считают, что на девять месяцев лучше отказаться от отдыха на спине.

Специалисты проверили ряд исследований, чтобы выяснить, как поза во время сна влияет на малыша будущей матери. Они наблюдали за женщинами из разных стран, которые предпочитали спать по-разному – кто-то видел сны, лежа на спине, а кто-то предпочитал спать на боку.

Выяснилось, что, когда женщина отдыхает на спине, вес давит на матку, что влияет на поступление крови к плоду. Чем больше срок, тем выше вероятность, что сон на спине отрицательно скажется на ребенке – риск мертворождения увеличивается в 2,6 раза уже после 28 недель беременности. Многие женщины, за которыми наблюдали ученые, лишились детей, не зная о правильной позе для сна.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые настоятельно не рекомендуют беременным пить кофе. Даже одна чашка бодрящего напитка сказывалась на весе плода – он становился легче на 70 грамм. При рождении дети кофеманок оказываются примерно на 170 грамм легче, чем остальные.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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