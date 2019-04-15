Алле Пугачевой сегодня исполняется 70 лет

Советская и российская певица Алла Пугачева отмечает свой день рождения. Артистке сегодня исполняется 70 лет.

Впервые на сцену «примадонна» российской эстрады поднялась в пять лет. С тех пор Алла Пугачева записала более 500 песен, многие из которых стали шлягерами.

В 2010 году Пугачева официально закончила свою музыкальную карьеру, но периодически продолжала появляться в ток-шоу и выступать на «концертах-солянках».

Интересный факт, что в честь артистки назван паром, спущенный на воду в Финляндии в 1985 году, а также поставлен прижизненный памятник в Москве во дворе дома по улице Земляной Вал, 52, который был впоследствии украден.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Валентина Матвиенко приехала в Петербург праздновать юбилей. Матвиенко в 2003 году стала губернатором Санкт-Петербурга. свой пост она занимала на протяжении восьми лет, а потом получила должность в Совете Федерации.