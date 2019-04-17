Петербургские реставраторы готовы помочь восстановить Нотр-Дам

Союз реставраторов Петербурга направил в генконсульство Франции письмо с соболезнованиями.

Союз реставраторов разместил на своем сайте сообщение о готовности помочь французским коллегам восстановить Собор Парижской Богоматери, который понес значительные утраты после пожара 15 апреля. Реставраторы Петербурга выразили свои соболезнования и рассказали о своем опыте восстановления исторических зданий после похожих происшествий.

Так, эксперты Союза реставраторов Петербурга готовы поделиться опытом, полученным при восстановлении купола Троицкого собора, который серьезно пострадал при аналогичных обстоятельствах в 2006 году. Помимо этого, реставраторы готовы рассказать, как они восстанавливали купол собора Святой Живоначальной Троицы Лейб-Гвардии Измайловского полка. В письме сообщается, что петербургские реставратора обладают отличными навыками промышленного альпинизма.

Помимо этого, они готовы оказать содействие в консультировании по составлению проектной документации и технологической карты для работ по восстановлению поврежденных участков парижского храма.

Напомним, историческое здание, памятник архитектуры, монументальный Собор и главная достопримечательность не только Франции, но и всего мира — Собор Парижской Богоматери — начал гореть еще вечером 15 апреля. Там загорелись деревянные строительные конструкции и пламя в считанные минуты распространялось на весь собор. Через некоторое время в Соборе обрушились шпиль и крыша. Постепенно пламя начало распространяться на все здание.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пожар в Соборе Парижской Богоматери тушили около 10 часов.