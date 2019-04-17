РЖД запустит дополнительные «Ласточки» в майские праздники

Между Петербургом и Москвой запустят восемь дополнительных скоростных электричек. По данному маршруту они будут курсировать в майские праздники. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

«Ласточки» будут передвигаться сдвоенными составами по 10 вагонов. Длина всего состава будет достигать 130 метров.

Скоростные электропоезда из Москвы будут запущены 1, 4, 9 и 11 мая в 07:50, время прибытия в пункт назначения — 14:53. Из Петербурга в столицу отправление «Ласточек» намечено на 2, 5, 10 и 12 мая. Время в пути: с 13:58 до 21:52.

Поезда будут следовать с остановками в Твери, Вышнем Волочке, Бологом, Окуловке и Чудово.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью будут курсировать новые «Ласточки».