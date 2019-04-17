«ТЭК» реконструирует проблемный участок тепломагистрали на Посадской улице

К работам приступят в июле Фото: пресс-служба ГУП «ТЭК СПБ»
К работам приступят в июле Фото: пресс-служба ГУП «ТЭК СПБ»

ГУП «ТЭК СПБ» собирается провести работы по реконструкции участка тепломагистрали на Посадской улице. Ранее на нем систематически происходили прорывы.

Реконструкция участка тепломагистрали на Посадской улице в Кронштадте начнётся летом текущего года, сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПБ».

Стартуют работы в июле и продлятся до октября. На период проведения ремонта горячая вода будет поступать по временной схеме.

Всего планируется заменить 850 метров тепловой магистрали.

По словам главы района Олега Довганюка, реконструкция теплосети — вынужденная мера и связана она с ростом числа нарушений на данном участке.

Сейчас ведутся подготовительные мероприятия. Техзадание на выполнение реконструкции уже разработано. Работы проведут за счёт собственных средств предприятия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «ТЭК» проверит на прочность трубы в Петербурге.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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