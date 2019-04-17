«ТЭК» реконструирует проблемный участок тепломагистрали на Посадской улице

ГУП «ТЭК СПБ» собирается провести работы по реконструкции участка тепломагистрали на Посадской улице. Ранее на нем систематически происходили прорывы.
Реконструкция участка тепломагистрали на Посадской улице в Кронштадте начнётся летом текущего года, сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПБ».
Стартуют работы в июле и продлятся до октября. На период проведения ремонта горячая вода будет поступать по временной схеме.
Всего планируется заменить 850 метров тепловой магистрали.
По словам главы района Олега Довганюка, реконструкция теплосети — вынужденная мера и связана она с ростом числа нарушений на данном участке.
Сейчас ведутся подготовительные мероприятия. Техзадание на выполнение реконструкции уже разработано. Работы проведут за счёт собственных средств предприятия.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «ТЭК» проверит на прочность трубы в Петербурге.