Петербуржцы делятся фотографиям весеннего “малинового” заката

20 апреля закат Солнца в Петербурге будет в 20:27. Фото: vk.com

20 апреля закат Солнца в Петербурге будет в 20:27. Фото: vk.com

Жители Петербурга и гости города теперь могут наблюдать прекрасные весенние закаты, которые часто встречаются в городе с приходом весны.

Отдаленные районы и центральные улицы города, озера, реки и каналы Петербурга в прямом смысле окутывают вечером нежные тона заката.

Самое время вооружиться фотоаппаратом и сделать фотографии на память. Неважно в каком районе вы живете, закат одинаков для всех. Жители самых отдалённых районов Петербурга могут наблюдать прекрасные закаты с высоты своих многоэтажных зданий, а при желании приехать специально в центр Петербурга, чтобы запечатлеть эту вечернюю красоту.

Некоторые уже успели это сделать и поделились своими фотографиями в социальных сетях.

Сегодня, согласно расписанию “восхода и захода Солнца”, закат в Петербурге будет в 20:27.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцев пустят в сады после просушки на выходных.