Очередной взрыв прогремел на Шри-Ланке

На Шри-Ланке произошёл ещё один взрыв Фото: https://www.youtube.com/

На Шри-Ланке произошёл ещё один взрыв Фото: https://www.youtube.com/

Ещё один взрыв произошёл на Шри-Ланке сегодня, 22 апреля. Новый взрыв прогремел в Коломбо неподалёку от церкви, пострадавшей от воскресного теракта. На этот раз там взорвался грузовик, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что взрыв был контролируемый. Сотрудники полиции обезвредили обнаруженную в грузовике бомбу с помощью подрыва.

Напомним, накануне, 21 апреля, во время празднований католической Пасхи на Шри-Ланке в результате терактов прогремело восемь взрывов. Шесть из них — в трех храмах и отелях в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа, седьмой произошёл на западе острова в Дехивале. Восьмой не пощадил жилой комплекс в пригороде столицы страны.

Одну бомбу удалось обезвредить на дороге рядом с международным аэропортом Бандаранаике.

Основной целью атаки стали местные христиане. В результате взрывов 290 человек погибли и 500 пострадали. Правоохранители задержали 24 подозреваемых.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов выразил соболезнования родным и близким погибших в теракте на Шри-Ланке.