«Ленсвет» закупит для петербургских улиц более трех тысяч новых светильников

СПб ГУП «Ленсвет» потратит около 40 миллионов рублей для обеспечения наружного освещения города. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

В техзадании указано, что предприятие намерено приобрести первый в России литой светодиодный светильник GALAD Волна LED или его аналог, который предназначен для освещения дорог топ-класса с высокими скоростями движения.

В документе также отмечается, что товар должен служить не меньше 12 лет и обслуживаться по гарантии в течение как минимум пяти лет.

В общей сложности «Ленсвет» собирается приобрести не менее 3088 светильников. Цена вопроса — 39, 9 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов сделал «Ленсвет» бюджетным учреждением.