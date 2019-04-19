Беглов сделал «Ленсвет» бюджетным учреждением

Врио губернатора реорганизовал ГУП «Ленсвет».

Об этом стало известно сегодня, 19 апреля. Теперь «Ленсвет» – это не унитарная, а бюджетная организация. Глава Санкт-Петербурга уже подписал соответствующее распоряжение.

Известно также, что с этого дня у Комитета по энергетике и инженерному обеспечению появятся новые обязанности и функции. Он сможет ремонтировать и содержать в порядке наружное освещение города. Комитет помимо прочего теперь займется также архитектурной подсветкой зданий, передает Смольный.

Что касается ГБУ «Ленсвет», то учреждение поможет Комитету с материальной и технической стороной вопроса. Беглов считает, что это – новая ступень развития предприятия, которое существует уже на протяжении 85 лет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что “Ленсвет” осветил микрорайон на юге Санкт-Петербурга.