“Ленсвет” осветил микрорайон на юге Санкт-Петербурга

Электричество провели к 1139 светодиодным светильникам.

“Ленсвет” обеспечил светом микрорайон во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, сообщили Gazeta.sPb в ведомстве 11 апреля. В микрорайоне ул. Гашека — Будапештская — Шипкинский — Загребский — Дундича — Малая Балканская провели электричество к более чем тысячи светильников.

Освещение обеспечили с помощью 852 опор, 1139 светильников и 30 км кабеля, сообщили в «Ленсвете» Санкт-Петербурга. На детских и спортивных площадках поставили 10 специальных прожекторов. В микрорайоне установили шесть распределительных шкафов, которые помогут учитывать электроэнергию. Общая мощность оборудования составляет 56 кВт. Новые светильники светодиодные, что поможет серьезно экономить на электроснабжении.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Приморском районе Петербурга построят экопарк.