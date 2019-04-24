Ночные автобусы в Петербурге возобновят свою работу

Автобусы будут ходить с интервалом в 30 минут. Фото: Pixabay
Автобусы будут ходить с интервалом в 30 минут. Фото: Pixabay

Ночной общественный транспорт начнет свою работу 30 апреля и будет действовать до 15 ноября. Маршрут автобусов поверяет линии метрополитена.

Начиная с предстоящих входных в Санкт-Петербурге запустится сезон работы автобусов в ночное время суток, сообщили Gazeta.SPb в СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

В ночь с 27 на 28 апреля пройдут первые ночные рейсы после длительного перерыва. Запуск сезона ночного транспорта совпадет с празднованием Пасхи.

Автобусы в ночное время будут ходить по следующим маршрутам: №8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142, 154. Режим работы ночного транспорта — с 00:00 до 06:00 с интервалом движения в полчаса. Оплата проезда будет осуществляться так же, как и в дневное время: наличные деньги или электронный проездной.

Маршруты автобусов №1М, 2М, 3М, 4М, 5М повторяют линии метрополитена. Они будут работать в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на модернизацию петербургского транспорта выделяется 3,7 млрд рублей.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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Ночные автобусы в Петербурге возобновят свою работу