На модернизацию петербургского транспорта выделяется 3,7 млрд рублей

Смольный из бюджета Санкт-Петербурга выделит почти 3,7 млрд рублей для модернизации инфраструктуры общественного транспорта.

Деньги будут выделены для следующих организаций: «Петербургский метрополитен», «Горэлектротранс» и «Пассажиравтотранс».

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал соответсвующий документ, согласно которому в 2019 году будут выделены субсидии ГУП «Петербургский метрополитен», СПб ГУП «Горэлектротранс», СПб ГУП «Пассажиравтотранс». Субсидии выделяются для увеличения уставного фонда.

Сообщается, что денежные средства будут направленны на обновление парка транспортных средств и улучшение общество транспортной инфраструктуры.

Для «Петербургского метрополитена» будет выделено 2,6 млрд рублей на погашение кредитов, которые организация брала для покупки вагонов.

«Горэлектротрансу» достанется 335 млн рублей на ремонт контактов сети трамваев, троллейбусных линий и прочее.

«Пассажиравтотранс» получит 753 млн на покупку 37 новых автобусов особо большого класса.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что велосипеды в электричках на лето хотят освободить от билетов.