Велосипеды в электричках на лето хотят освободить от билетов

Велосезон в Петербурге и области открыли 21 апреля. Фото: pixabay.com
Велосезон в Петербурге и области открыли 21 апреля. Фото: pixabay.com

В Ленобласти призвали обратить внимание на пример Москвы.

В Ленобласти думают над льготами для пассажиров электричек с велосипедами, сообщили в управлении по транспорту региона 24 апреля. Велосипеды в тамбурах могут разрешить провозить бесплатно в течение лета.

Принимать решение по вопросу предстоит Северо-Западной пригородной пассажирской компании. В Ленобласти призвали обратить внимание на пример Москвы, где пассажиру не нужно платить даже за несложенный велосипед. В электричках Ленобласти за велосипед платят лишние 35 рублей и 38 на “Ласточках”.

Всего несколько дней назад в Санкт-Петербурге и Ленобласти официально открыли велосезон, это произошло 21 апреля — и тогда СЗППК разрешила везти велосипеды в пригородных поездах бесплатно, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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Велосипеды в электричках на лето хотят освободить от билетов
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