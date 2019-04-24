Велосипеды в электричках на лето хотят освободить от билетов

В Ленобласти призвали обратить внимание на пример Москвы.

В Ленобласти думают над льготами для пассажиров электричек с велосипедами, сообщили в управлении по транспорту региона 24 апреля. Велосипеды в тамбурах могут разрешить провозить бесплатно в течение лета.

Принимать решение по вопросу предстоит Северо-Западной пригородной пассажирской компании. В Ленобласти призвали обратить внимание на пример Москвы, где пассажиру не нужно платить даже за несложенный велосипед. В электричках Ленобласти за велосипед платят лишние 35 рублей и 38 на “Ласточках”.

Всего несколько дней назад в Санкт-Петербурге и Ленобласти официально открыли велосезон, это произошло 21 апреля — и тогда СЗППК разрешила везти велосипеды в пригородных поездах бесплатно, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее.