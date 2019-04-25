Украина попросила созвать Совбез ООН из-за “паспортов Путина” для ДНР и ЛНР

По оценкам ООН, конфликт в Донбассе унес жизни 13 тысяч человек. Фото: pixabay.com

По оценкам ООН, конфликт в Донбассе унес жизни 13 тысяч человек. Фото: pixabay.com

Запад уже осудил решение президента РФ и считает, что оно может дестабилизировать ситуацию.

Украина попросила срочно созвать Совет Безопасности ООН — заседание назначено на четверг 25 апреля 15:00 (22:00 мск), следует из плана работы ООН.

Причиной созыва стал указ Путина об упрощенном получении паспортов для жителей ДНР и ЛНР, который президент РФ подписал накануне. Такое решение президент аргументировал стремлением защитить права и свободы человека.

Посол Франции в Киеве, спецпредставитель США по Украине и американские дипломаты назвали решение Путина “абсурдным и дестабилизирующим”.

ЛНР и ДНР объявили о независимости в 2014 году — с тех пор противостояние Украины и самопровозглашенных республик привело к жертвам в 13 тысяч человек, по оценкам ООН.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в штабе Зеленского призвали к новым антироссийским санкциям.